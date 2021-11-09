У Києві відновили автомобільний рух на оновленій частині Великої кільцевої дороги від Одеської площі до вулиці Ватутіна.
Дивися повний текст В Києві відкрили рух на оновленій частині Великої кільцевої дороги.
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Додано: П'ят 12 лис, 2021 13:26
В Києві відкрили рух на оновленій частині Великої...
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Дивися повний текст В Києві відкрили рух на оновленій частині Великої кільцевої дороги.
Додано: П'ят 12 лис, 2021 18:50
Сразу видно человека, проехавшегося по отремонтированной дороге! Не подскажете, проезд по Кольцевой открыт от самой развилки с ул.Черновола ( АЗС SOCAR) до Одесского моста, или местами дорожники забаррикадировались и ещё что-то делают? Набираю пробки Киева в поисковике, а там у всех пробки на Кольцевой нарисованы по-разному, вплоть до того, что по-прежнему двухстороннее движение по одной проезжей части дороги.
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