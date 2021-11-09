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В Києві відкрили рух на оновленій частині Великої...
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Додано: П'ят 12 лис, 2021 13:26
Пропонуємо до обговорення:
У Києві відновили автомобільний рух на оновленій частині Великої кільцевої дороги від Одеської площі до вулиці Ватутіна.
Дивися повний текст В Києві відкрили рух на оновленій частині Великої кільцевої дороги
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Додано: П'ят 12 лис, 2021 13:27
За ту халтуру треба саджати. Там люки вже провалені.
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unicdima
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Додано: П'ят 12 лис, 2021 18:50
unicdima написав:
За ту халтуру треба саджати. Там люки вже провалені.
Сразу видно человека, проехавшегося по отремонтированной дороге! Не подскажете, проезд по Кольцевой открыт от самой развилки с ул.Черновола ( АЗС SOCAR) до Одесского моста, или местами дорожники забаррикадировались и ещё что-то делают? Набираю пробки Киева в поисковике, а там у всех пробки на Кольцевой нарисованы по-разному, вплоть до того, что по-прежнему двухстороннее движение по одной проезжей части дороги.
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warlamp
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Додано: П'ят 12 лис, 2021 22:32
warlamp написав:
Сразу видно человека, проехавшегося по отремонтированной дороге! Не подскажете, проезд по Кольцевой открыт от самой развилки с ул.Черновола ( АЗС SOCAR) до Одесского моста, или местами дорожники забаррикадировались и ещё что-то делают? Набираю пробки Киева в поисковике, а там у всех пробки на Кольцевой нарисованы по-разному, вплоть до того, что по-прежнему двухстороннее движение по одной проезжей части дороги.
Я с Одесской ехал, противоположная тоже была открыта. А сегодня ехал от аэропорта в сторону Борщаги и пробка в сторону Теремков стояла огроменная, видимо что-то копали еще. Открыли проезд для пиара Кличка, а там еще работы полно, сплошные недоделки, они еще год там будут копатся.
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unicdima
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Додано: П'ят 12 лис, 2021 22:50
unicdima написав: warlamp написав:
Сразу видно человека, проехавшегося по отремонтированной дороге! Не подскажете, проезд по Кольцевой открыт от самой развилки с ул.Черновола ( АЗС SOCAR) до Одесского моста, или местами дорожники забаррикадировались и ещё что-то делают? Набираю пробки Киева в поисковике, а там у всех пробки на Кольцевой нарисованы по-разному, вплоть до того, что по-прежнему двухстороннее движение по одной проезжей части дороги.
Я с Одесской ехал, противоположная тоже была открыта. А сегодня ехал от аэропорта в сторону Борщаги и пробка в сторону Теремков стояла огроменная, видимо что-то копали еще. Открыли проезд для пиара Кличка, а там еще работы полно, сплошные недоделки, они еще год там будут копатся.
Благодарю! Это они приурочили проезд к открытию ТРЦ Respublika Park. Там вечная пробка была, есть и будет. В не зависимости от качества асфальта, а был он и до ремонта в неплохом состоянии. Там оранжевые трубы прокладывали под дорогой, наверное очередной ЖК строить будут.
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warlamp
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Додано: Суб 13 лис, 2021 07:12
и ни одного подземного перехода, впрочем чтобы тратить деньги в Германии, они и не нужны.
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z5ssq
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Додано: Суб 13 лис, 2021 09:08
z5ssq написав:
и ни одного подземного перехода, впрочем чтобы тратить деньги в Германии, они и не нужны.
Не в курсе оказывается
Согласно последним веяниям урбанастов подземные переходы признаны ужасно вредными и небезопасными, поэтому по всему городу поверх подземных делают наземные переходы и естественно новые строится больше не будут.
В общем дорожной инфраструктурой у нас занимаются психически больные люди.
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unicdima
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Додано: Суб 13 лис, 2021 09:18
warlamp написав:
Благодарю! Это они приурочили проезд к открытию ТРЦ Respublika Park. Там вечная пробка была, есть и будет. В не зависимости от качества асфальта, а был он и до ремонта в неплохом состоянии. Там оранжевые трубы прокладывали под дорогой, наверное очередной ЖК строить будут.
Там вечная пробка из-за пешеходных переходов, делать наземные на Окружной это верх маразма.
А трубы под дорогой это подтверждение дебилизма наших строителей, там полно места для труб и вне дороги, а так при любом ремонте трубы надо раскапывать и дорогу, а это сверхнагруженная магистраль.
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unicdima
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