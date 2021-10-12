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Приєднання до ФГВФО «з’їсть»
частину прибутку Ощадбанку...

Приєднання до ФГВФО «з’їсть» частину прибутку Ощадбанку...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 12 лис, 2021 16:43

Приєднання до ФГВФО «з’їсть» частину прибутку Ощадбанку...

Пропонуємо до обговорення:
Приєднання до Фонду гарантування обійдеться Ощадбанку приблизно у 1 млрд грн на рік плюс початковий внесок. Це може призвести до зменшення прибутку держбанку, але критично не вплине на його діяльність, не призведе до виходу з нормативів.

Дивися повний текст Приєднання до ФГВФО «з’їсть» частину прибутку Ощадбанку — НБУ.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лис, 2021 16:43

То ещё болото с советскими операционистками-бабушками.
Взносы в ФГВФО не платят. Что там творится - одному НБУ известно.
Omega
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Модератори: Ірина_, Модератор

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