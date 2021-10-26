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В «Газпромі» заявили, що
перевиконають зобов'язання щодо...

В «Газпромі» заявили, що перевиконають зобов'язання щодо...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 12 лис, 2021 17:52

В «Газпромі» заявили, що перевиконають зобов'язання щодо...

Пропонуємо до обговорення:
Цього року російський "Газпром" обіцяє не тільки виконати, а й перевиконати свої зобов'язання за договором з Україною щодо транзиту газу до Європи. Як заявив глава компанії Олексій Міллер, "Газпром" вже затвердив план закачування газу в сховища Європи.

Дивися повний текст В «Газпромі» заявили, що перевиконають зобов'язання щодо транзиту через Україну.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лис, 2021 17:52

Це не максимальний рівень транзиту. А максимальний ПЕРЕДЗАМОВЛЕНИЙ рівень транзиту. А максимальний у 4 рази більше!!!
bodia1406
 
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