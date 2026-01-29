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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 17974179751797617977
Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2026 15:59

  sashaqbl написав:
  prodigy написав:виступаю, за заборону російської мови на форумі Finance.ua(конкертно цій на гілці),
хто згоден прошу підтримати

Виступаю за заборону для ухилянтів висловлювати свою думку.

І залишитесь ви з Бандердогом. Сібаріт ще буде нечасто висловлювати думку. Підтримую абсолютно! Хантер-Сво тикати буде скарга при будь якому разі. Оральні протести скінчаться, а жити людині яка не збирається повертатися де ж, окрім форуму юа? )
stm
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2026 16:00

  sashaqbl написав:
  prodigy написав:виступаю, за заборону російської мови на форумі Finance.ua(конкертно цій на гілці),
хто згоден прошу підтримати

Виступаю за заборону для ухилянтів висловлювати свою думку.

Як з тобою все погано ...
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2026 16:11

  sashaqbl написав:
  Shaman написав:чудак, видихай. оці всі закиди починаються, коли немає аргументів. спробуй аргументувати. а що воно булде через рік - точно не знає ніхто. але є припущення різної вірогідності. от твій колеги впевнено толоче, що війна мінімум до 2029 року. чогось ти його не питаєш, як він відповідає за свої слова - просто пише..

Я вважаю, що з великою йомовірністю ніякої РПВ не буде.

Це ти не Shaman'у кажи, бо тут є багато таких, які з якогось дива вважають, що буде РПВ
  sashaqbl написав: Росія восени проведе нову хвилю мобілізації і наступної весни новий великий наступ. І я за ці свої слова готовий відповісти.

З мобілізацією в Росії є нюанси ... вже оголошували мобілізацію, тоді Верхній Ларс майже зламали

Тому виникають прості питання, якщо все так просто, то чому не продовжили ще ту мобілізацію ?
І що може вийти з новою хвилєю мобілізації на болотах ?
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2026 16:21

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Telex: Орбан особисто ініціював затримання інкасаторів Ощадбанку у березні
Рішення провести затримання українських інкасаторів Ощадбанку 5 березня ухвалив особисто тодішній прем'єр-міністр країни Віктор Орбан, хоча для цього не було підстав. Про це йдеться у розслідуванні угорського медіа Telex, яке посилається на джерела.

Видання зазначило, що після затримання в Угорщині була відкрита справа за підозрою у відмиванні коштів, хоча австрійський національний банк не розумів підстав для таких звинувачень, наголошуючи, що міжнародне транспортування готівки є звичайною та законною банківською практикою. Австрійські органи також не виявили жодних порушень.

Після виборів в Угорщині, на яких партія Орбана програла, прокурор, який ознайомився з секретними матеріалами, дійшов висновку, що угорське Управління захисту Конституції не надало достатніх доказів того, що українські інкасатори становили загрозу національній безпеці Угорщини.


А скільки тут розповідей було про "европейську країну", "все по закону було", "перевозили корупційні гроші", "гроші Трампа" ... вірно ж Banderlog & Letusrock ? ...

А виявився звичайний бєспредєл від Орбана, як я і казав )
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2026 16:31

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  stm написав:І залишитесь ви з Бандердогом. Сібаріт ще буде нечасто висловлювати думку. Підтримую абсолютно! Хантер-Сво тикати буде скарга при будь якому разі. Оральні протести скінчаться, а жити людині яка не збирається повертатися де ж, окрім форуму юа? )

Дивно. Продіджі вже старий, але щоб навіть для вас треба було табличку "Сарказм"
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2026 16:35

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:З мобілізацією в Росії є нюанси ... вже оголошували мобілізацію, тоді Верхній Ларс майже зламали
Тому виникають прості питання, якщо все так просто, то чому не продовжили ще ту мобілізацію ?
І що може вийти з новою хвилєю мобілізації на болотах ?

Нюанси то є.
Але вони вже 4 роки готуються до мобілізації. Посилюють законодавство і репресивний апарат.
Зараз активно роздають мобілізаційні приписи. Тому виглядає, що скоріш за все буде мобілізація і пройде вона краще, ніж попередня.
sashaqbl
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