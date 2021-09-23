З 1 грудня 2021 року в Україні збільшиться мінімальна заробітна платня до 6500 грн.
Дивися повний текст Які суми податків та внесків сплачуватимуть ФОПи з 1 січня 2022 року.
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Додано: П'ят 12 лис, 2021 21:23
Які суми податків та внесків сплачуватимуть ФОПи з 1...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Які суми податків та внесків сплачуватимуть ФОПи з 1 січня 2022 року.
Додано: П'ят 12 лис, 2021 21:23
Финансы - штука сложная. Минимальная зарплата увеличивается "С 1 декабря 2021", а всё, что с ней связано, увеличивается с 1 января 2022. Даже сама минимальная зарплата :)
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