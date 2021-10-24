Верховна Рада поповнює свій автопарк. Автобаза управління справами апарату парламенту накупила автомобілів майже на 18 млн грн.
Дивися повний текст Верховна Рада купить для свого автопарку автомобілі за майже пів мільйона гривень кожен.
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Додано: Суб 13 лис, 2021 00:20
Верховна Рада купить для свого автопарку автомобілі за...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Верховна Рада купить для свого автопарку автомобілі за майже пів мільйона гривень кожен.
Додано: Суб 13 лис, 2021 00:21
Для Юзіка купіть що небудь із довгою базою. А то у звичайний Мерседес він вже погано поміщається.
Додано: Суб 13 лис, 2021 00:37
Re: Верховна Рада купить для свого автопарку автомобілі за..
Добре коли є гроші платників податків на нове авто.
Додано: Суб 13 лис, 2021 01:01
Где ж "почти по полмиллиона", когда они стоят больше миллиона каждый?
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