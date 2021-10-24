Верховна Рада поповнює свій автопарк. Автобаза управління справами апарату парламенту накупила автомобілів майже на 18 млн грн.
Дивися повний текст Верховна Рада купить для свого автопарку автомобілі за майже пів мільйона гривень кожен.
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Додано: Суб 13 лис, 2021 00:20
Верховна Рада купить для свого автопарку автомобілі за...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Верховна Рада купить для свого автопарку автомобілі за майже пів мільйона гривень кожен.
Додано: Суб 13 лис, 2021 00:21
Для Юзіка купіть що небудь із довгою базою. А то у звичайний Мерседес він вже погано поміщається.
Додано: Суб 13 лис, 2021 00:37
Re: Верховна Рада купить для свого автопарку автомобілі за..
Добре коли є гроші платників податків на нове авто.
Додано: Суб 13 лис, 2021 01:01
Где ж "почти по полмиллиона", когда они стоят больше миллиона каждый?
Додано: Суб 13 лис, 2021 07:41
А налог на роскошь в 25 тыс с машины интересно платить будут?)Или автопарк ВР типа как льготники?))
Додано: Суб 13 лис, 2021 10:02
Додано: Суб 13 лис, 2021 11:23
Кто расшифрует, что это такое?
Додано: Суб 13 лис, 2021 13:18
система контроля утоПления водителя? рада собралась топить водителей? жизнь водителей от утоПления застраховали?
Додано: Суб 13 лис, 2021 15:05
Что-то не складывается у меня в голове, за наши деньги, эти "слуги" выбирают комплектацию "Престиж" в полной коже, с подогревом и другими люксовыми опциями, чтоб возить свои дохрена перетрудившиеся задницы?? По цене квартиры? Ау, вы че, а попуститься немного не хотите, почему бы не взять необходимый минимум? Ведь обычный гражданин Украины такие автомобили разве, что в рекламах видит. А для передвижения хватит самых обычных авто типа Шкоды Фабии, или пусть Васадзе подсуетится, со своими ЗаЗами и обеспечит "национальным продуктом"
И что вообще за приколы брать внедорожники, неужели в Киеве настолько плохие дороги, что только на джипах проехать? Хоть бы немного совести имели и не провоцировали людей этими покупками. Вроде как времена яныка далеко позади, а тяга к излишествам и роскоши за наш с вами счет, так и осталась
Додано: Суб 13 лис, 2021 17:51
именно так, потому что не нужно обосновывать необходимость такой покупки - захотели, приняли решение, оформили по процедуре и выставили на "тендер"... и профит... т.е. кайф... чем оно помогает выполнению текущих обязанностей очень интересно.... все думаю составить запрос на эту тему, интересно как будут отписываться
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