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Верховна Рада купить для свого
автопарку автомобілі за...

Верховна Рада купить для свого автопарку автомобілі за...
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Повідомлення Додано: Суб 13 лис, 2021 00:20

Верховна Рада купить для свого автопарку автомобілі за...

Пропонуємо до обговорення:
Верховна Рада поповнює свій автопарк. Автобаза управління справами апарату парламенту накупила автомобілів майже на 18 млн грн.

Дивися повний текст Верховна Рада купить для свого автопарку автомобілі за майже пів мільйона гривень кожен.
R2
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Робот новин
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 лис, 2021 00:21

Для Юзіка купіть що небудь із довгою базою. А то у звичайний Мерседес він вже погано поміщається.
NetSerpent
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Повідомлення Додано: Суб 13 лис, 2021 00:37

Re: Верховна Рада купить для свого автопарку автомобілі за..

Добре коли є гроші платників податків на нове авто.
Прораб
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 лис, 2021 01:01

Где ж "почти по полмиллиона", когда они стоят больше миллиона каждый?
panzershreck1921
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Повідомлення Додано: Суб 13 лис, 2021 07:41

А налог на роскошь в 25 тыс с машины интересно платить будут?)Или автопарк ВР типа как льготники?))
livs375
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Повідомлення Додано: Суб 13 лис, 2021 10:02

  livs375 написав:А налог на роскошь в 25 тыс с машины интересно платить будут?)Или автопарк ВР типа как льготники?))

Будут, конечно. И даже, О УЖАС -- в пенсионный. Но что это меняет? :roll:
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 лис, 2021 11:23

Автомобили будут иметь следующее оснащение:
...
система контроля утопления водителя

Кто расшифрует, что это такое?
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 лис, 2021 13:18

система контроля утоПления водителя? рада собралась топить водителей? жизнь водителей от утоПления застраховали?
plugatyrev
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Повідомлення Додано: Суб 13 лис, 2021 15:05

Парламент закупит два внедорожника Toyota Land Cruiser Prado в комплектации Prestige черного цвета по 1,43 млн грн

отделка сидений кожей с перфорацией;
элементы интерьера с серебристыми акцентами;
подогрев передних и задних сидений;
подушки безопасности;


Что-то не складывается у меня в голове, за наши деньги, эти "слуги" выбирают комплектацию "Престиж" в полной коже, с подогревом и другими люксовыми опциями, чтоб возить свои дохрена перетрудившиеся задницы?? По цене квартиры? Ау, вы че, а попуститься немного не хотите, почему бы не взять необходимый минимум? Ведь обычный гражданин Украины такие автомобили разве, что в рекламах видит. А для передвижения хватит самых обычных авто типа Шкоды Фабии, или пусть Васадзе подсуетится, со своими ЗаЗами и обеспечит "национальным продуктом"
И что вообще за приколы брать внедорожники, неужели в Киеве настолько плохие дороги, что только на джипах проехать? Хоть бы немного совести имели и не провоцировали людей этими покупками. Вроде как времена яныка далеко позади, а тяга к излишествам и роскоши за наш с вами счет, так и осталась
gym
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 лис, 2021 17:51

  gym написав:Что-то не складывается у меня в голове, за наши деньги, эти "слуги" выбирают комплектацию "Престиж" в полной коже, с подогревом и другими люксовыми опциями, чтоб возить свои дохрена перетрудившиеся задницы??

именно так, потому что не нужно обосновывать необходимость такой покупки - захотели, приняли решение, оформили по процедуре и выставили на "тендер"... и профит... т.е. кайф... чем оно помогает выполнению текущих обязанностей очень интересно.... все думаю составить запрос на эту тему, интересно как будут отписываться :mrgreen:
Tamagoch
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