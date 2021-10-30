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Смартфони Pixel 6 самі телефонують,
поки їхні власники...

Смартфони Pixel 6 самі телефонують, поки їхні власники...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 13 лис, 2021 11:20

Смартфони Pixel 6 самі телефонують, поки їхні власники...

Пропонуємо до обговорення:
Користувачі нових флагманських смартфонів Google Pixel 6 звернули увагу на те, що смартфони самостійно здійснюють виклики випадковим людям зі списку контактів.

Дивися повний текст Смартфони Pixel 6 самі телефонують, поки їхні власники сплять.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 13 лис, 2021 11:20

Что там ещё Гугл хочет делать, самолёты? =)))
vodichka_matic
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