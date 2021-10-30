Користувачі нових флагманських смартфонів Google Pixel 6 звернули увагу на те, що смартфони самостійно здійснюють виклики випадковим людям зі списку контактів.
Дивися повний текст Смартфони Pixel 6 самі телефонують, поки їхні власники сплять.
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Додано: Суб 13 лис, 2021 11:20
Смартфони Pixel 6 самі телефонують, поки їхні власники...
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Дивися повний текст Смартфони Pixel 6 самі телефонують, поки їхні власники сплять.
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