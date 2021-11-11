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Україна випустить електричну вантажівку за 16 тис....
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 13 лис, 2021 17:12
Пропонуємо до обговорення:
Українська компанія Murmuration Technology, яка нещодавно була перейменована в Coolon Motors, розробила легку комерційну електричну вантажівку Coolon і вже готова розпочати її випуск.
Дивися повний текст Україна випустить електричну вантажівку за 16 тис. доларів (фото)
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R2
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Додано: Суб 13 лис, 2021 17:13
Виглядає як фантазія. До 2000 це на якому заводі ? Уже стоять верстати підписані договори? По ідеї вже має іти дрібносервйне виробництво для налогодженя процесу. Так розумію всі запчастини іноземні і в Україні буде тільки збірка ? Дизайн теж виглядає як те що не купить ніхто крім фанатів футуристичних дизайнів ціна мені здається не особливо дешево
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kravzovandr
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