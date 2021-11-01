Українці нерідко відмовляються показувати COVID-сертифікати, посилаючись на те, що це є розголошенням медичної таємниці.
Дивися повний текст Чи законно вимагати COVID-сертифікат і чи це не є розголошенням медичної таємниці українців.
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Додано: Суб 13 лис, 2021 18:30
Чи законно вимагати COVID-сертифікат і чи це не є...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Чи законно вимагати COVID-сертифікат і чи це не є розголошенням медичної таємниці українців.
Додано: Суб 13 лис, 2021 18:30
тобто МОЗ визнає, що вакцинація не має відношення до стану зоров'я... оце так поворот
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