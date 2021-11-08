В результаті підвищення прожиткового мінімуму максимальна пенсія підніметься з 19 340 до 20 270 гривень.
Дивися повний текст Хто з 1 грудня отримуватиме пенсію понад 20 тисяч гривень.
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Додано: Суб 13 лис, 2021 21:00
Хто з 1 грудня отримуватиме пенсію понад 20 тисяч гривень
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Дивися повний текст Хто з 1 грудня отримуватиме пенсію понад 20 тисяч гривень.
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