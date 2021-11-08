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Хто з 1 грудня отримуватиме
пенсію понад 20 тисяч гривень

Хто з 1 грудня отримуватиме пенсію понад 20 тисяч гривень
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 13 лис, 2021 21:00

Хто з 1 грудня отримуватиме пенсію понад 20 тисяч гривень

Пропонуємо до обговорення:
В результаті підвищення прожиткового мінімуму максимальна пенсія підніметься з 19 340 до 20 270 гривень.

Дивися повний текст Хто з 1 грудня отримуватиме пенсію понад 20 тисяч гривень.
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