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Автомобілі Mercedes можна
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Автомобілі Mercedes можна використовувати для...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 14 лис, 2021 08:40

Автомобілі Mercedes можна використовувати для...

Пропонуємо до обговорення:
Завдяки партнерству між компаніями Daimler Mobility і Visa автомобілі Mercedes незабаром можна буде використовувати замість смартфона для здійснення покупок без фізичної пластикової картки.

Дивися повний текст Автомобілі Mercedes можна використовувати для безконтактної оплати.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 14 лис, 2021 08:40

Ти мене впізнаєш полюбе -
Я на "мерсі" в'їду в касу АТБ! ))
Tamagoch
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