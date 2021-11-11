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Імпортний газ в Україні дорожчає сьомий місяць поспіль
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 14 лис, 2021 09:26
Пропонуємо до обговорення:
Середня митна вартість імпортного природного газу при ввезенні в Україну в жовтні склала $685,67 за 1000 куб. м, що на $142,47 (26,2%) більше, ніж у вересні – $543,1. Про це свідчать дані Міністерства розвитку економіки від 8 листопада.
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Додано: Нед 14 лис, 2021 09:26
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