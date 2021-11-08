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Як українці будуть рахувати
газ в кіловат-годинах:...

Як українці будуть рахувати газ в кіловат-годинах:...
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Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 14 лис, 2021 12:46

Як українці будуть рахувати газ в кіловат-годинах:...

Пропонуємо до обговорення:
З 1 травня 2022 року українцям доведеться рахувати спожитий природний газ не в кубометрах, а в кіловат-годинах.

Дивися повний текст Як українці будуть рахувати газ в кіловат-годинах: роз’яснення експерта.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 14 лис, 2021 13:01

Украинцам ничего считать не придётся. Они по-прежнему будут передавать показания в кубах, а им будут приходить платёжки, пересчитанные в киловатт-часы :
https://khersonline.net/lenta/292986-uk ... godno.html
warlamp
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Повідомлення Додано: Нед 14 лис, 2021 13:04

Идея хорошая , но желание обобрать потребителей ещё больше! Когда считается объём все очень просто, но качество газа не контролируется можно и воздуха а трубу задуть немного и никто и не заметит. В случае расчета в Энергоединицах есть один вопрос как пересчитать и почему предоставленным коэффициентам можно верить?
chitatel
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 лис, 2021 13:30

  chitatel написав:Идея хорошая , но желание обобрать потребителей ещё больше! Когда считается объём все очень просто, но качество газа не контролируется можно и воздуха а трубу задуть немного и никто и не заметит. В случае расчета в Энергоединицах есть один вопрос как пересчитать и почему предоставленным коэффициентам можно верить?

На то и постановление, чтобы запутать и на...ть потребителя. Спят и видят, как бы поднять цену на газ. Не удалось напрямую поднять, решили схитрить через доставку. Не прокатило. Теперь решили задурить народ формулами и в итоге скрыто поднять цену.
warlamp
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Повідомлення Додано: Нед 14 лис, 2021 14:21

> Крім того, при переході на таку систему обчислення і газ, і електрика будуть вираховуватися в одній енергоодиниці. Тож споживач зможе порівняти та обрати, чим йому вигідніше опалювати свою домівку

Ні. Не зможуть... :(

Газовики чомусь люблять вказувати в платіжках вищу теплоту згорання (це та, що з конденсацією водяної пари і т.д...) Майже 11кВт/м³ пишуть? У кого є платіжка під руками?
А котли так не вміють. Навіть конденсатні. Викидають гарячі продукти згорання на вулицю. Спалювати на газовій плиті і забити витяжки!? Так чадний газ же ж..
Отже -- буде нижча теплота згорання (див. Вікі) -- 8125ккал =9.45кВт/м³. А ще ККД. І то ще добре, якщо буде 95%.

Отже, в результаті буде 9кВт/м³.

На тлі чуток, що ціна газу декому з "населення" вже не вистачає "газу по 8", і буде 12₴ (+2₴ транспорт) = 1.55₴/кВт*год. От і доженуть ЦО, електрику...
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Повідомлення Додано: Нед 14 лис, 2021 17:05

Опять всё от лукавого.Цель одна-ещё больше ободрать потребителей.Расчет в киловатт-часах будет объективным и справедливым только при наличии у каждого потребителя такого счётчика.Назначать людям качество газа-это циничное шарлатанство.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Нед 14 лис, 2021 20:35

  chitatel написав:можно и воздуха а трубу задуть немного и никто и не заметит
Если "задуть немного воздуха" можно завалить несколько многоэтажек, т.к. смесь из горючей становится взрывоопасной.
Задувают азотом или инертными газами.
В остальном, согласен. Всё делается, чтобы население не знало на сколько его "имеют" поставщики газа.
PSL
 
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