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Як українці будуть рахувати газ в кіловат-годинах:...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 15 лис, 2021 04:31
Bobua написав:
Отже -- буде нижча теплота згорання (див. Вікі) -- 8125ккал =9.45кВт/м³. А ще ККД. І то ще добре, якщо буде 95%.
Отже, в результаті буде 9кВт/м³.
На тлі чуток, що ціна газу декому з "населення" вже не вистачає "газу по 8", і буде 12₴ (+2₴ транспорт) = 1.55₴/кВт*год. От і доженуть ЦО, електрику...
Давно догнали і перегнали. ККД газового пальника 40% - 60%, решта тепла і грошей в трубу на вулицю. Порівняйте з ККД індукційного нагрівача >95%. Трубу відрізав і заварив, хай рахують гроші в інших кишенях.
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