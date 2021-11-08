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Як українці будуть рахувати
газ в кіловат-годинах:...

Як українці будуть рахувати газ в кіловат-годинах:...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 04:31

  Bobua написав:Отже -- буде нижча теплота згорання (див. Вікі) -- 8125ккал =9.45кВт/м³. А ще ККД. І то ще добре, якщо буде 95%.

Отже, в результаті буде 9кВт/м³.

На тлі чуток, що ціна газу декому з "населення" вже не вистачає "газу по 8", і буде 12₴ (+2₴ транспорт) = 1.55₴/кВт*год. От і доженуть ЦО, електрику...

Давно догнали і перегнали. ККД газового пальника 40% - 60%, решта тепла і грошей в трубу на вулицю. Порівняйте з ККД індукційного нагрівача >95%. Трубу відрізав і заварив, хай рахують гроші в інших кишенях.
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Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 06:34

..."ту мне карта и пошла" (с)...вангую - в Украине будет самый калорийный газ...:)))
rockerrr40
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