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Як українці будуть рахувати газ в кіловат-годинах:...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 15 лис, 2021 04:31
Bobua написав:
Отже -- буде нижча теплота згорання (див. Вікі) -- 8125ккал =9.45кВт/м³. А ще ККД. І то ще добре, якщо буде 95%.
Отже, в результаті буде 9кВт/м³.
На тлі чуток, що ціна газу декому з "населення" вже не вистачає "газу по 8", і буде 12₴ (+2₴ транспорт) = 1.55₴/кВт*год. От і доженуть ЦО, електрику...
Давно догнали і перегнали. ККД газового пальника 40% - 60%, решта тепла і грошей в трубу на вулицю. Порівняйте з ККД індукційного нагрівача >95%. Трубу відрізав і заварив, хай рахують гроші в інших кишенях.
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Додано: Пон 15 лис, 2021 06:34
..."ту мне карта и пошла" (с)...вангую - в Украине будет самый калорийный газ...:)))
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Додано: Пон 15 лис, 2021 09:29
PSL написав: chitatel написав:
можно и воздуха а трубу задуть немного и никто и не заметит
Если "задуть немного воздуха" можно завалить несколько многоэтажек, т.к. смесь из горючей становится взрывоопасной.
Задувают азотом или инертными газами.
Ціни на азот гляньте на заправках, виграша по ціні немає.
Повітря можна закачати тільки в сховищі, в газопроводах не вийде рівномірної суміші (добавити можна 1-2 процента, при 5% буде БА-БАААХ)
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Додано: Пон 15 лис, 2021 10:23
Mirax написав: Bobua написав:
Отже -- буде нижча теплота згорання (див. Вікі) -- 8125ккал =9.45кВт/м³. А ще ККД. І то ще добре, якщо буде 95%.
Отже, в результаті буде 9кВт/м³.
На тлі чуток, що ціна газу декому з "населення" вже не вистачає "газу по 8", і буде 12₴ (+2₴ транспорт) = 1.55₴/кВт*год. От і доженуть ЦО, електрику...
Давно догнали і перегнали. ККД газового пальника 40% - 60%, решта тепла і грошей в трубу на вулицю. Порівняйте з ККД індукційного нагрівача >95%. Трубу відрізав і заварив, хай рахують гроші в інших кишенях.
Кажете про пальник газової плити?
Але ж все тепло, яке не нагріло каструлю -- йде в приміщення. А далі, щоправда, у витяжки... Але ж не одразу.
А от котлам пишуть ККД і 90%, і 95%, і навіть 105%
(останнє то вже для конденсатних, які можуть вибрати всю нижчу теплоту згорання і трохи відщипнути від верхньої
)
Та й самої електрики може буде не досить. Особливо коли почнуться віялові вимкнення (Лютий? Січень? Чи таки раніше???)
А от газ вимикати не будуть, бо потім занадто проблемним є увімкнення (обходити всі квартири і перевіряти, чи всі пальники закриті...)
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Bobua
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3
Додано: Пон 15 лис, 2021 10:50
Ви самі обрали собі цю владу-клоунаду тож чого не радіете ,а плачите
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Додано: Пон 15 лис, 2021 11:30
середній показник по місяцю найвищої температури згоряння - що це таке?
пояснив.......
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igorbuda52
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Додано: Пон 15 лис, 2021 11:41
Bobua написав:
Та й самої електрики може буде не досить. Особливо коли почнуться віялові вимкнення (Лютий? Січень? Чи таки раніше???)
А от газ вимикати не будуть, бо потім занадто проблемним є увімкнення (обходити всі квартири і перевіряти, чи всі пальники закриті...)
Все печально - когда не будет электроэнергии (например веерное отключение), не будет и тепла - при газовом отоплении нужные сетевые (циркуляционные) насосы)))
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Додано: Пон 15 лис, 2021 11:47
igorbuda52 написав:
середній показник по місяцю найвищої температури згоряння - що це таке?
пояснив.......
Судя по формуле и примеру, в котором она 10.6 непонятных попугаев - это коэффициент жадности. Но эксперт же не может это сказать открытым текстом.
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Додано: Пон 15 лис, 2021 11:47
igorbuda52 написав:
середній показник по місяцю найвищої температури згоряння - що це таке?
пояснив.......
Думаю, что речь идет о калорийности газа (хотя есть ГОСТ, по факту она может колебаться). При чем, думаю, речь должна идти о низшей теплоте сгорания, но с учетом личной заинтересованности владельцев, будут манкировать этим понятием
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Додано: Пон 15 лис, 2021 13:09
Такой расчет эквивалентен "средней температуре по палате"
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