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Як українці будуть рахувати
газ в кіловат-годинах:...

Як українці будуть рахувати газ в кіловат-годинах:...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 16:48

  Sovenok написав:
  PSL написав:
  chitatel написав:можно и воздуха а трубу задуть немного и никто и не заметит
Если "задуть немного воздуха" можно завалить несколько многоэтажек, т.к. смесь из горючей становится взрывоопасной.
Задувают азотом или инертными газами.

Ціни на азот гляньте на заправках, виграша по ціні немає.
Повітря можна закачати тільки в сховищі, в газопроводах не вийде рівномірної суміші (добавити можна 1-2 процента, при 5% буде БА-БАААХ)


Газовщики не закупают азот, он у них шаровой, образующийся при перекачке газа. Перекачивающими насосами в газопроводах являются списанные авиадвигатели, работающие на воздухо-газовой смеси. Выхлопными газами двигателя и понижают калорийность газа в трубах (один из способов). Как известно, воздух состоит на 78% из азота и на 20% кислорода. Кислород сгорает в камере сгорания двигателя, а негорючий азот благополучно проходит и далее попадает в трубу.
warlamp
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Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 17:19

Если в стране не реально перейти на новые измерения газа..( высокой стоимости счётчиков.и нищете народа) так зачем городить этот огород.??? Это что бы показать власти что мы как будто бы Европа??? Бред.
vladmir12101962
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Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 18:05

Новые дорогие счетчики не будут мерять калорийность газа, они этого не умеют.
Смысл перехода -поднять цену газа на 10...15% : нормативная калорийность газа 7600ккал/куб., а потребителям будут считать по увеличеной 8000...9000 ккал/куб., с соответствующим коэфициентом.
zloy_ukr
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Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 18:09

  Дима Алматов написав:
  Bobua написав:Та й самої електрики може буде не досить. Особливо коли почнуться віялові вимкнення (Лютий? Січень? Чи таки раніше???)
А от газ вимикати не будуть, бо потім занадто проблемним є увімкнення (обходити всі квартири і перевіряти, чи всі пальники закриті...)

Все печально - когда не будет электроэнергии (например веерное отключение), не будет и тепла - при газовом отоплении нужные сетевые (циркуляционные) насосы)))




  Дима Алматов написав:
  Bobua написав:Та й самої електрики може буде не досить. Особливо коли почнуться віялові вимкнення (Лютий? Січень? Чи таки раніше???)
А от газ вимикати не будуть, бо потім занадто проблемним є увімкнення (обходити всі квартири і перевіряти, чи всі пальники закриті...)

Все печально - когда не будет электроэнергии (например веерное отключение), не будет и тепла - при газовом отоплении нужные сетевые (циркуляционные) насосы)))


От я й досі не трачу енергію на нагрів.
А за ніч температура падає менш ніж на 1°. Хоч за вікнами й заморозки.

А ще можна нагрівати воду на газовій плиті.
Якщо в середньому за сезон витрати на опалення ~0.7кВт*год на м² за добу, то обігріти кухню (~10м²) треба всього 7кВт на добу = 0.777м³ = 0.032м³/годину -- це мінімум газового пальника... В морози -- більше, зараз -- менше...

Але решту квартири доведеться віддати на поталу морозам... ;)
Bobua
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 19:02

Какая-то ерунда! А как быть с газовыми счетчиками?! Опять менять?!
kosvlad87
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