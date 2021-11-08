Як українці будуть рахувати газ в кіловат-годинах:...
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chitatel написав:можно и воздуха а трубу задуть немного и никто и не заметит
Если "задуть немного воздуха" можно завалить несколько многоэтажек, т.к. смесь из горючей становится взрывоопасной. Задувают азотом или инертными газами.
Ціни на азот гляньте на заправках, виграша по ціні немає. Повітря можна закачати тільки в сховищі, в газопроводах не вийде рівномірної суміші (добавити можна 1-2 процента, при 5% буде БА-БАААХ)
Газовщики не закупают азот, он у них шаровой, образующийся при перекачке газа. Перекачивающими насосами в газопроводах являются списанные авиадвигатели, работающие на воздухо-газовой смеси. Выхлопными газами двигателя и понижают калорийность газа в трубах (один из способов). Как известно, воздух состоит на 78% из азота и на 20% кислорода. Кислород сгорает в камере сгорания двигателя, а негорючий азот благополучно проходит и далее попадает в трубу.
Если в стране не реально перейти на новые измерения газа..( высокой стоимости счётчиков.и нищете народа) так зачем городить этот огород.??? Это что бы показать власти что мы как будто бы Европа??? Бред.
Новые дорогие счетчики не будут мерять калорийность газа, они этого не умеют. Смысл перехода -поднять цену газа на 10...15% : нормативная калорийность газа 7600ккал/куб., а потребителям будут считать по увеличеной 8000...9000 ккал/куб., с соответствующим коэфициентом.
Bobua написав:Та й самої електрики може буде не досить. Особливо коли почнуться віялові вимкнення (Лютий? Січень? Чи таки раніше???) А от газ вимикати не будуть, бо потім занадто проблемним є увімкнення (обходити всі квартири і перевіряти, чи всі пальники закриті...)
Все печально - когда не будет электроэнергии (например веерное отключение), не будет и тепла - при газовом отоплении нужные сетевые (циркуляционные) насосы)))
Дима Алматов написав:
Bobua написав:Та й самої електрики може буде не досить. Особливо коли почнуться віялові вимкнення (Лютий? Січень? Чи таки раніше???) А от газ вимикати не будуть, бо потім занадто проблемним є увімкнення (обходити всі квартири і перевіряти, чи всі пальники закриті...)
Все печально - когда не будет электроэнергии (например веерное отключение), не будет и тепла - при газовом отоплении нужные сетевые (циркуляционные) насосы)))
От я й досі не трачу енергію на нагрів. А за ніч температура падає менш ніж на 1°. Хоч за вікнами й заморозки.
А ще можна нагрівати воду на газовій плиті. Якщо в середньому за сезон витрати на опалення ~0.7кВт*год на м² за добу, то обігріти кухню (~10м²) треба всього 7кВт на добу = 0.777м³ = 0.032м³/годину -- це мінімум газового пальника... В морози -- більше, зараз -- менше...
Але решту квартири доведеться віддати на поталу морозам...
Главное, нпдо бить тревогу и не соглашаться на замену счетчиков. Выход есть. Нас не должны обмануть. Там расчет ведется для перевода кубометров на еден энергии путем умножения на коэф теплоты. И не надо других за 1000sсчетчиков
Первый локдаун - Страх!!!! Что делать? Вспоминая, как пропали мои деньги на книжке, после девальвации рубля - снимаю всё, что у меня было 17 000 но и делю на две части. Одна - неприкосновенный запас(на самый крайний случай)! Другая - продукты. Отказались всей семьей: развлечения,спорт,парикмахерские, сладости, сигареты, алкоголь(который и так пили только по праздникам!) Ужесточили - экономили на всем: свет, газ, воду!!!! Второй локдаун - полнейшая апатия и безразличие (даже жить не хотелось!) ,,Крыша едет неспеша, тихо шифером шурша" - лосины слова. Сейчас: всё тоже, но ++++ подорожание продуктов, подорожание проезда ,подорожание комунальных услуг, подорожание моих лекарств, ходим в старой одежде и обуви - за два с половиной года новую не покупали! А сейчас??? Свет будут отключать??? А у меня плита электрическая, я на ней кушать готовлю. Так, что нам теперь и не есть вовсе??? Без света в холодильнике еда испортится....Газ?!?! Да пусть будет газ, как сейчас есть 8-9 гривен и кубометры, Дороже??? Дороже -мы не потянем, денег нет вовсе!