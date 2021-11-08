Як українці будуть рахувати газ в кіловат-годинах:...

Додано: Вів 16 лис, 2021 00:03

Первый локдаун - Страх!!!!

Что делать? Вспоминая, как пропали мои деньги на книжке, после девальвации рубля - снимаю всё, что у меня было 17 000 но и делю на две части. Одна - неприкосновенный запас(на самый крайний случай)!

Другая - продукты. Отказались всей семьей: развлечения,спорт,парикмахерские, сладости, сигареты, алкоголь(который и так пили только по праздникам!)

Ужесточили - экономили на всем:

свет, газ, воду!!!!

Второй локдаун - полнейшая апатия и безразличие (даже жить не хотелось!)

,,Крыша едет неспеша, тихо шифером шурша" - лосины слова.

Сейчас: всё тоже, но ++++ подорожание продуктов, подорожание проезда ,подорожание комунальных услуг, подорожание моих лекарств, ходим в старой одежде и обуви - за два с половиной года новую не покупали!

А сейчас??? Свет будут отключать???

А у меня плита электрическая, я на ней кушать готовлю. Так, что нам теперь и не есть вовсе??? Без света в холодильнике еда испортится....Газ?!?!

Да пусть будет газ, как сейчас есть 8-9 гривен и кубометры, Дороже???

Дороже -мы не потянем, денег нет вовсе!