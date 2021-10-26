Причина – потреба приведення тарифів до економічно обґрунтованого рівня.
Дивися повний текст Зростатання на 20-25% щороку: прогноз Нацбанку щодо тарифів на електроенергію.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 14 лис, 2021 13:48
Зростатання на 20-25% щороку: прогноз Нацбанку щодо...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Зростатання на 20-25% щороку: прогноз Нацбанку щодо тарифів на електроенергію.
Додано: Нед 14 лис, 2021 14:51
Re: Зростатання на 20-25% щороку: прогноз Нацбанку щодо...
Та... Справжнє зросТАТАння.
Але дивує, чому одразу не дають посилання на відповідну статтю щодо інших енергносіїв.
Було би дивно, якщо електрика дорожчатиме, а газ -- ні...
Додано: Нед 14 лис, 2021 16:56
Обоснованное НКРЭКУ и Ахметовым,чего уж здесь не понять))инвестор как он сам себя называет имел состояние около 16млрд долларов а теперь несчастные 11 с копейками вот переживает человек нужно всей стране скинуться и восстановить пик его былой славы))
Додано: Нед 14 лис, 2021 20:01
Як же так??? Порошенкі вже 2.5 роки немає, а тарифи ростуть!!!
І збільшує ті тарифи той, хто розповідав, що треба жити, а не виживати...
Яка прикра "несподіванка" для "усі ми преЗЕденти". Тепер - "усі ви олігархи". :)
Додано: Нед 14 лис, 2021 20:16
Додано: Нед 14 лис, 2021 22:18
По справочнику Стеля...
Умовно кажучи, якщо в США касиру супермаркету платять 2500 долларів на місяць, чому касир в АТБ повинен працювати за 300 долларів? Аргумент в АТБ немає грошей не канає.
|