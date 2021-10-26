Зростатання на 20-25% щороку: прогноз Нацбанку щодо...

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Ukrainian написав: Касир може продавати свою працю кому забажає
И Вы можете продавать всем, но в пределах Украины. Госмонополия-то которая устанавливает цены на закупку и продажу Украинская и работает в пределах Украины и обязана работать на благо Украины и её граждан.
Хотите продавать за границу? Не вопрос. Отменяйте субсидирование и дотации зеленого тарифа. Украинцы будут потреблять электричество произвденное на АЭС по себестоимости 56.6 коп за 1 кВтч. А Вы сможете продавать свою зеленую электроэнерию по самым высоким в мире ценам в Европу или куда захотите...
Или Вы хотели наоборот - народу Украины зеленый тариф по 5-6 грн за кВтч, а атомное электричество являющееся собственностью народа Украины производимое по 56.6 коп продавать в Европу и класть разницу в карман какому-то хитрому и жадному барону?
Цитрин написав:Электроэнергия у нас - это жесткая монополия, в обход которой суворо заборонено торгувати. Поэтому какую цену монополия назначит та и будет.
Ну нет, не совсем. Это газ - жёсткая монополия. А электричество можно и дома делать. Продавать может и нельзя, но для себя - пожалуйста. И тогда становится абсолютно фиолетово на то, какую там цену монополия назначит.
Цитрин написав:Газ Вы тоже можете дома производить
Да конечно. Только до того момента, пока соседи на вас не стукнут. А они обязательно стукнут, потому что стрёмно жить на пороховой бочке. Ведь даже по закону "не менее 50 метров от любых жилых строений". Так что не надо ля-ля. Газ - тотальная монополия, а электричество - нет.