fox767676 написав:Європа точно не потягне Україну, а для США не дуже цікаво.
А з якого це дива Європа чи США повинні "тягнути Україну"? Світ дуже прагматичний, меценати живуть тільки у фантазіях деяких людей. Рахуємо - оборонний бюджет Європи = $693 лярди. А тепер 2 варіанти: 1. Якщо РФ є реальною і самою більшою загрозою для Європи - то виділити(подарувати!) 300 лярдів Україні - немає проблем. Це ж для власного захисту. 2. Якщо РФ не є реальною загрозою - то можна обійтися подачками Україні - наприклад кредитами в відносно невеликих розмірах. І подарувати теж можна трішки зброї/грошенят.
Для мене очевидно що в реальності має місце варіант 2. Польща і Прибалтика загрозу відчувають, але вони одні Україну точно не потягнуть, інші країни загроз не відчувають.
andrijk777 написав:А з якого це дива Європа чи США повинні "тягнути Україну"? Світ дуже прагматичний, меценати живуть тільки у фантазіях деяких людей.
я наче українською написав "що США не дуже зацікавлені"? як ви в цьому розгледіли що я вважаю що вони щось винні? Європу я одразу викреслив з рівняння, як несуттєву величину. Тільки симвлічно, як атрибутика Ви наче були помітно розумніші за чернігвського пса-безхатька
pesikot написав:Ще раз, для гуманітарієв, 13 000 - повернулось в Україну
По-перше, ми не знаємо чи повернулися вони чи просто приїхали, наприклад, батьків провідати, але ми точно знаємо, що 40 тисяч виїхало (можливо, тимчасово). Для тебе це - не цифра, а мені це каже, що Україна втрачає людей. Зеленський сам сказав, що рішення "дозволити" (досі бісить це слово, бо жодна людина не потребує дозволу якогось Зеленського) 18-22-річних було через те, що батьки масово вивозять юнаків. Запізно вже. Люди вже знають на що здатна ця влада, знають, що вони безправні у своїй власній країні, і що слуги (раби, по суті) тут - вони, а не депутати і Зеленський.
Але головне - я би не оперував словом "повернулися", бо ми не знаємо чи дійсно вони повернулися. Багато громадян правильної статі і без боргів приїжджають подивитися на квартиру і полікувати зуби дешево, а потім повертаються у мирне життя.
Я не заперечував, просто цитував. На цьому форумі просто такий стиль спілкування, звик до такого стилю.
АндрейМ написав:......... Коли (якщо?) кордони відкриють, то ще більше виїдуть, бо набридло людям чути про "борги", які ніхто ніколи не брав, та обов'язки, яких чомусь не мають мільйони інших громадян.
Тому дійсно - Ваш сміх тут незрозумілий взагалі. Тут плакати треба, що влада скоїла стільки помилок, зробивши одну групу громадян кріпаками з номерами.
Коли кордони відкриють, не буде таких сприятливих умов для виїзду як сьогодні. Хоча згоден, сміх недоречний. Проте, мабуть, сміх був не над явищем, а над аріфметикою.
Я давав посилання. Фактично так і визначив - ресурсною базою Заходу.
Лови перше, що гуглиться зараз: У рамках програми реформ уряд має намір розробити нову економічну модель держави, згідно з якою Україна повинна стати "ресурсним центром Європи". Про це повідомив у Телеграм прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
Да, уровень интеллекта поражает своей глубиной. detroytred, начнем с того, что "ресурсна база Заходу" это совершенно не одно и то же что "ресурсний центр Європи".
База - это где хранятся ресурсы, а центр - это куда стекаются все ресурсы. Ну как можно это не понимать, когда каждому из вас известны огромные размеры финансовой и военной помощи Украине, присланной из ЕС, Америки, Японии, Азербайджана, Казахстана, Узбекистана, Японии, Грузии и даже Анголы?
Нафига тут распространять кремлевское на 100% ипсо?
Головком доповів і щодо нещодавніх інцидентів з дронами на українсько-угорському кордоні. Українські військові зафіксували заходи в наш повітряний простір дронів-розвідників, і це, ймовірно, угорські дрони. Попередньо вони могли вести розвідку щодо промислового потенціалу в українських прикордонних районах. Доручив перевірити всі наявні дані та невідкладно доповісти щодо кожного зафіксованого факту.
https://t.me/V_Zelenskiy_official/16264 Не дуже довіряю інформації від Зеленського, але якщо це правда, то по-моєму це дуже погана новина. Угорщина фактично офіційно стає партнером-союзником РФ - це дуже печально для нас.