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У країні ЄС працівникам дозволять дізнаватися про...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 15 лис, 2021 08:52
Пропонуємо до обговорення:
У Фінляндії уряд планує ухвалити новий закон, який дозволяє працівникам перевіряти, скільки заробляють їхні колеги. Наприклад, працівник може підозрювати, що зазнає дискримінації. Це є частиною спроби скоротити розрив у зарплаті між чоловіками та жінками. Але законопроєкт розкритикували профспілки працівників та найбільші організації роботодавців. Там заявляють, що нововведення викличе більше конфліктів на робочому місці. Про це повідомляє Reuters.
Дивися повний текст У країні ЄС працівникам дозволять дізнаватися про зарплати колег: для чого це потрібно
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Додано: Пон 15 лис, 2021 08:52
Для того чтобы жаба давила.
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