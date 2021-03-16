У країні ЄС працівникам дозволять дізнаватися про...

Додано: Пон 15 лис, 2021 20:45

moveton написав: Faceless, про работника вообще речь не идёт. Исключительно про руководителя. Теперь будет обязан. Не вижу ничего такого уж страшного, если из размера ЗП перестанут делать формальную тайну. Мне кажется, что работодатель требует её засекречивать не потому, что беспокоится о психике работников, а чтобы им платить поменьше.

Где именно в статье говорится про руководителя?И даже если вы предлагаете, что это руководитель должен раскрывать эту информацию своим подчиненным и ещё и комментировать почему, то по сути это ничем не отличается от раскрыть информацию вообще.Как по мне это очень плохая идея. Это личная информация каждого, и ему решать, разглашать её, или нет. Ваше предположение, что якобы это чтобы платить меньше не выдерживает критики: во-первых, никто не требует её засекречивать, если кто-то хочет поделиться этой инфой с коллегами, это его право. Запрещают обычно разглашать для посторонних, в первую очередь конкурентов, это совершенно другой случай. Во-вторых, это никак не поможет платить поменьше, свою "рыночную цену" все равно узнают не по ближайшим коллегам, а "походив по рынку".Любой же, кто будет зарабатывать больше - по любой причине, от того, что работает лучше, или овертаймит, или умеет договориться - в случае разглашения будет ещё вынужден оправдываться и скорее всего станет жертвой дискриминации.