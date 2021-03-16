У країні ЄС працівникам дозволять дізнаватися про...

straponesa написав:Faceless, вы свои сертификаты о вакцинации незнакомым людям показываете?
Или это не настолько личное как зп?))
Не стоит из своих доходов делать секрет, по одной простой причине, люди смотрят не сколько ты заработал а сколько потратил,)
Сертификат далеко не настолько личное, собственно, там ничего особо и нет.
Доход это одна цифра, а трат сотни в месяц, потому что-то оценить по тратам могут разве что те, кто за вами тщательно следят, либо если вы ведёте учёт расходов и кто-то получит к нему доступ.
А так, я всем рекомендую свои доходы не разглашать. В особенности родственникам и даже родителям. Меньше знают - лучше спят.