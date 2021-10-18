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Розпочата Велика приватизація – довгоочікувана для...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 15 лис, 2021 08:58
Пропонуємо до обговорення:
Приватизація київського заводу Більшовик стала прикладом можливостей, які дає інвесторам програма Велика приватизація, що була запущена командою президента Володимира Зеленського.
Дивися повний текст Розпочата Велика приватизація – довгоочікувана для інвесторів подія, – The American Press
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Додано: Пон 15 лис, 2021 08:58
Ющенко и Юля продали Криворожсталь за 5 миллиардов иностранному инвестору, а тут продажа на 50 миллионов и нашим.
Откуда столько оптимизма у журналиста Америкен Пресс, неужто статья проплачена? =))))
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