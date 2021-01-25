З 1 січня 2022 року касові апарати будуть змушені використовувати всі ФОПи 2 – 4 груп спрощеної системи оподаткування.
Дивися повний текст Як обрати і зареєструвати ПРРО: покрокова інструкція.
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Додано: Пон 15 лис, 2021 09:18
Як обрати і зареєструвати ПРРО: покрокова інструкція
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Як обрати і зареєструвати ПРРО: покрокова інструкція.
Додано: Пон 15 лис, 2021 09:18
7. Далее в ПРРО можно вводить перечень товаров, которые вы реализуете.
Представьте если надо собрать насосную станцию из разных запчастей.
А фитинги внести. Их же тысячи от разных производителей.
Вместо того чтобы работать и хоть как то зарабатывать, теперь предприниматели должны заниматься .балой.
Представляю сантехника с тросом, попкой и виртуальным кассовым аппаратом. У него от вчерашнего голова трещит, а тут еще что то клиенту надо выписать. И выписать так, чтобы тебе не прилетел штраф и чтобы не пришлось квартиру продавать чтобы рассчитаться.
Додано: Пон 15 лис, 2021 15:36
Возможное (по оценкам налоговиков) уклонение от уплаты налогов ВСЕМИ ФОПами Украины меньше, чем сумма рефинанса сворованная Коломойским из Привата, и намного меньше, использованной Зеленским схемы с офшорами...
Но *бут, почему то, именно ФОПов(((
Власти нужен нищий народ- им легче управлять!
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