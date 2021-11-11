У "Дія" з'явився сертифікат для тих, хто перехворів COVID. У додатку користувачам відображаються два документи - внутрішній і міжнародний.
Дивися повний текст У \"Дія\" з'явився сертифікат для тих, хто перехворів COVID-19.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 15 лис, 2021 11:37
У "Дія" з'явився сертифікат для тих, хто перехворів COVID-19
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У \"Дія\" з'явився сертифікат для тих, хто перехворів COVID-19.
Додано: Пон 15 лис, 2021 11:37
"При этом документ можно будет получать не чаще, чем два раза в год."
Болеть чаще двух раз в год тоже запрещено? А вирус про это известили?
Додано: Пон 15 лис, 2021 12:10
Тут в соседней теме "антиваксы" про "непробиваемый природный иммунитет" заявляют: заразиться второй раз у них -- нечто из ряда лям баксов в лотеррею выиграть. А третий -- тоже самое, но два раза
Додано: Пон 15 лис, 2021 13:06
Не багато користі ці сертифікати дадуть. Цей вірус як грип, швидко мутує і з кожним сезоном потрібна нова вакцина і ліки. Людство з часом виробить проти нього імунітет, як виробило проти "іспанки" і тепер це звичайний грип.
Додано: Пон 15 лис, 2021 13:22
Re: У "Дія" з'явився сертифікат для тих, хто перехворів COVI
Після смертоносної другої хвилі, наприкінці 1918 року, кількість нових випадків різко зменшилась - майже до нуля після піку другої хвилі[52]. У Філадельфії, наприклад, 4997 осіб померло за тиждень (з 9 по 16 жовтня), але станом на 11 листопада грип майже зник з міста. Одним з пояснень швидкого зниження смертності від захворювання є те, що лікарі стали ефективніше попереджувати та лікувати пневмонію, яка розвивалася після того, як потерпілі заражались вірусом. Однак у своїй книзі 2004 року «Великий грип»[en] Джон Баррі[en] заявив, що дослідники не знайшли жодних доказів на підтвердження цієї думки[10].
Згідно з іншою теорією, вірус 1918 року дуже швидко мутував до менш летального штаму. З вірусами грипу це часто трапляється: вони мають тенденцію з часом ставати менш летальними, оскільки носії небезпечніших штамів зазвичай вмирають і не передають їх далі[10].
Щодо імунітету проти іспанки доказів немає, та йвін в будь якому разі тимчасовий. Якби раптом він повернувся, ковід би показався дрібницею
Додано: Пон 15 лис, 2021 16:56
Що робити якщо внесли невірний код і сертифікат в дії відсутній а прививки 2 шт зроблені? Куди звертатись?
Додано: Пон 15 лис, 2021 17:32
Я думаю, что вирус полностью подчинется постановлениям кабинета министров и требованиям полиции... Например, на футбольные матчи он не ходит И в верховной раде тоже не появляется, там народ часто без масок бывает, судя по картинкам журналистов... а в транспорте вирус просто лютует
Зараз переглядають цей форум: moveton і 30 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|