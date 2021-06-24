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Хто такі інвестняні та які
питання вони вирішують

Хто такі інвестняні та які питання вони вирішують
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 18:14

Хто такі інвестняні та які питання вони вирішують

Пропонуємо до обговорення:
Няня для інвестора — це менеджер, який пояснює, де в країні інвестувати і як це робити.

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R2
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Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 18:15

Няня подскажет,кому и куда заносить?
noxfox70
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 18:19

  noxfox70 написав:Няня подскажет,кому и куда заносить?

Точно,для того и создавались.Вообще,нужно понимать-это позорнейшее явление африканского уровня.Так к нам и будут относится. :(
Scotch
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 00:36

То есть, если некая абстрактная фирма, скажем, эстонская (чисто для примера) захочет создать курорт мирового уровня, скажем (опять-таки, совершенно абстрактно), под Одессой, вложит инвестиции, начнёт работы, а потом на неё наедут местные мафиози, отберут средства, самих инвесторов пошлют подальше, то такая "няня" побежит к бандюкам - рассказывать, что они не правы, и учить их "как надо работать с инвесторами"?

И те такие - ой, да, мы не правы! Сейчас всё вернём!!! И помогать им будем! А то, не ровен час, президент Эстонии на весь мир заявит, что никому не советует инвестировать в Украину. Нас же тогда - честных бандитов - совесть заест! По ночам спать не будем...
hilgurt
 
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