Няня для інвестора — це менеджер, який пояснює, де в країні інвестувати і як це робити.
Дивися повний текст Хто такі інвестняні та які питання вони вирішують.
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Додано: Пон 15 лис, 2021 18:14
Хто такі інвестняні та які питання вони вирішують
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Хто такі інвестняні та які питання вони вирішують.
Додано: Пон 15 лис, 2021 18:19
Додано: Вів 16 лис, 2021 00:36
То есть, если некая абстрактная фирма, скажем, эстонская (чисто для примера) захочет создать курорт мирового уровня, скажем (опять-таки, совершенно абстрактно), под Одессой, вложит инвестиции, начнёт работы, а потом на неё наедут местные мафиози, отберут средства, самих инвесторов пошлют подальше, то такая "няня" побежит к бандюкам - рассказывать, что они не правы, и учить их "как надо работать с инвесторами"?
И те такие - ой, да, мы не правы! Сейчас всё вернём!!! И помогать им будем! А то, не ровен час, президент Эстонии на весь мир заявит, что никому не советует инвестировать в Украину. Нас же тогда - честных бандитов - совесть заест! По ночам спать не будем...
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