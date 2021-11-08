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«Велике будівництво» на
залізниці: наступного року УЗ...

«Велике будівництво» на залізниці: наступного року УЗ...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 19:49

«Велике будівництво» на залізниці: наступного року УЗ...

Пропонуємо до обговорення:
Наступного року "Укрзалізниця" на власних виробничих потужностях виготовить 50 вагонів-зерновозів. Оновлення парку вантажних вагонів УЗ, зокрема зерновозів, відбуватиметься за програмою Президента Володимира Зеленського "Велике будівництво".

Дивися повний текст «Велике будівництво» на залізниці: наступного року УЗ самостійно збудує 50 вагонів-зерновозів.
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Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 19:49

Если покупать по 50 зерновозов год, то на замену 11000 понадобится 220 лет.
vodichka_matic
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