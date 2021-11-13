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Фінансова піраміда: Україна
передала Німеччині як докази...

Фінансова піраміда: Україна передала Німеччині як докази...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 21:19

Фінансова піраміда: Україна передала Німеччині як докази...

Пропонуємо до обговорення:
Україна вперше передала іноземним колегам докази у вигляді рухомого майна. Ідеться про елітні автомобілі Lamborghini та Rolls Royce загальною вартістю понад 1 млн євро.

Дивися повний текст Фінансова піраміда: Україна передала Німеччині як докази два авто за мільйон євро.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 21:19

Мутная история, на взятку больше похоже.
Наверное в Германии машин никогда не видели. А в Украине фотоаппаратом пользоватся не умеют.
zloy_ukr
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