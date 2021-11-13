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Фінансова піраміда: Україна передала Німеччині як докази...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Пон 15 лис, 2021 21:19
Пропонуємо до обговорення:
Україна вперше передала іноземним колегам докази у вигляді рухомого майна. Ідеться про елітні автомобілі Lamborghini та Rolls Royce загальною вартістю понад 1 млн євро.
Дивися повний текст Фінансова піраміда: Україна передала Німеччині як докази два авто за мільйон євро
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R2
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Додано: Пон 15 лис, 2021 21:19
Мутная история, на взятку больше похоже.
Наверное в Германии машин никогда не видели. А в Украине фотоаппаратом пользоватся не умеют.
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Додано: Пон 15 лис, 2021 23:59
Неужели самолетом дешевле переправить чем автовозом или ЖД ?
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gretzky_vic
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Додано: Вів 16 лис, 2021 00:39
Коли купив євробляху, але грошей на її розмитнення вже не вистачило.
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Додано: Вів 16 лис, 2021 07:14
У меня 2 вопроса. 1-й За чей счет перевозка ? 2-й а если это скажем квартира, то ее как вырубят из здания целиком и отправят или разберут по кирпичику и в Германии сложат ?
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Igorten
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Додано: Вів 16 лис, 2021 07:47
Igorten, фраза движимое имущество в статье не смущает?
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straponesa
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