Інноваційна заміна касовому апарату – новий платіжний...
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Клієнти Першого Українського Міжнародного Банку (ПУМБ) відтепер мають змогу встановити новий інноваційний платіжний термінал Verifone X990, що об'єднав в одному пристрої функціонал POS-терміналу, касового апарату та принтеру чеків.