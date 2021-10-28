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Інноваційна заміна касовому
апарату – новий платіжний...

Інноваційна заміна касовому апарату – новий платіжний...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 10:05

Інноваційна заміна касовому апарату – новий платіжний...

Пропонуємо до обговорення:
Клієнти Першого Українського Міжнародного Банку (ПУМБ) відтепер мають змогу встановити новий інноваційний платіжний термінал Verifone X990, що об'єднав в одному пристрої функціонал POS-терміналу, касового апарату та принтеру чеків.

Дивися повний текст Інноваційна заміна касовому апарату – новий платіжний термінал від ПУМБ.
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Ratatui
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 10:57

  Ratatui написав:Фото и видео как это работает в студию!

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