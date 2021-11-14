Щеплені двома дозами вакцини проти COVID-19 українці незабаром зможуть отримати від держави 1 тис. грн
Дивися повний текст В Україні платитимуть по тисячі гривень за вакцинацію.
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Додано: Вів 16 лис, 2021 10:17
В Україні платитимуть по тисячі гривень за вакцинацію
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні платитимуть по тисячі гривень за вакцинацію.
Додано: Вів 16 лис, 2021 10:17
То есть, если все привьются, то нужно будет напечатать лишних 40 млрд. грн?
Додано: Вів 16 лис, 2021 10:25
Дрібниця, а приємно.
Підтримають малий/середній бізнес (спортзали/театри/кінотеатри).
Додано: Вів 16 лис, 2021 10:32
Ferox
Ні...
Треба встигнути щепитись до 19.
А потім ще й змогти зайти в ДіЯ в перші хвилини ночі -- до того як вона впаде...
Додано: Вів 16 лис, 2021 10:32
До конца 2021 года на нее будет выделено около 3 млрд грн и столько же — в начале 2022-го.
т.е. 6 млрд грн / 1000 грн = 6 млн выплат
при этом:
что то подсказывает, - что это только для новых вакцинированных. (ИМХО)
Додано: Вів 16 лис, 2021 10:45
Додано: Вів 16 лис, 2021 11:16
Re: В Україні платитимуть по тисячі гривень за вакцинацію
Вакцинувався раніше без заохочення - ти лох)
Не вакцинувався, зачекай тепер до 19.12 - пункти можна на місяць зачиняти.
Додано: Вів 16 лис, 2021 11:34
Хоть одно умное решение от клоунов. Теперь рагули антивакцинаторы получат бабло с двух сторон))
Додано: Вів 16 лис, 2021 11:44
Интересно откуда такой атрацион невиданной щедрости?учитывая что треть нашего бюджета состоит от продажи ОВГЗ, по программе доступные лекарства вместо выдачи один раз в месяц онкобольным как было до пандемии теперь раз в пол года, нет денег купить за свои? ложись умирай,а платить за прививку деньги нашлись,такая трогательная забота правительства о своих граждан выглядит по меньшей мере не понятно..
Додано: Вів 16 лис, 2021 11:44
Интересная статья сегодня на Корреспонденте Европу вновь захлестнул COVID. Помогает ли вакцина:
В Германии самый высокий уровень заражений с начала пандемии. Великобритания вводит третью дозу вакцины, а Австрия обдумывает расширить локдаун и на вакцинированных.
Министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан предложил обязать переболевших и привитых от COVID-19 сдавать дополнительные тесты для посещения мероприятий.
При этом в Германии говорят, что коронавирусом заражается все больше вакцинированных. И очень часто они болеют дольше и сильнее, чем предполагалось - в том числе речь идет и о молодых людях.
Ранее Корреспондент.net писал, что коронавирусом рано или поздно заразятся все, даже вакцинированные, которые могут распространять инфекцию без симптомов.
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