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Зовнішня торгівля
зросла на понад $29 млрд

Зовнішня торгівля зросла на понад $29 млрд
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 10:56

Зовнішня торгівля зросла на понад $29 млрд

Пропонуємо до обговорення:
У січні-жовтні зовнішній товарообіг України зріс на 35% або на $29,18 млрд - до $111,867 млрд проти відповідного періоду торік ($82,689 млрд).

Дивися повний текст Зовнішня торгівля зросла на понад $29 млрд.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 10:56

Если экспорт 54 млрд а импорт 57, то почему сальдо 12?
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