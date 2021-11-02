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НБУ пояснив рекордні обсяги купівлі валюти та причини...
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Додано: Вів 16 лис, 2021 13:21
Пропонуємо до обговорення:
На рекордні обсяги пропозиції іноземної валюти продовжує впливати сприятлива ситуація на світових товарних ринках
Дивися повний текст НБУ пояснив рекордні обсяги купівлі валюти та причини зміцнення гривні
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R2
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Додано: Вів 16 лис, 2021 13:21
А може це закрытия офшорів та легалізація "інвестицій")
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r_a_piskunov
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Додано: Вів 16 лис, 2021 13:28
Походу эта новость была актуальна максимум в прошлый четверг.
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Angelo77
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