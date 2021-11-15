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В Україні пропонують
знизити штрафи для бізнесу

В Україні пропонують знизити штрафи для бізнесу
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 14:00

В Україні пропонують знизити штрафи для бізнесу

Пропонуємо до обговорення:
Тимчасова спеціальна комісія Верховної Ради України з питань захисту прав інвесторів розробила законопроєкт, яким пропонує зменшити штрафи для бізнесу з 1-10% від обороту компанії за місяць до 0,1-5%.

Дивися повний текст В Україні пропонують знизити штрафи для бізнесу.
R2
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А бюджет чем наполнять? Святым духом?
straponesa
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Модератори: Ірина_, Модератор

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