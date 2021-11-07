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Укрпошта запускає нову
послугу з фіксованою ціною

Укрпошта запускає нову послугу з фіксованою ціною
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 14:58

Укрпошта запускає нову послугу з фіксованою ціною

Пропонуємо до обговорення:
Державна «Укрпошта» запускає новий продукт - «Укрпошта Документи». Finance.ua як портал, що дбає про ваші фінанси, дізнався деталі послуги.

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R2
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 14:58

Перш ніж оголошувати про такі проекти потрібно налагодити швидке сортування та швидку доставку відправлень, інакше такі проекти не будуть успішними і люди не користуватимуться послугами Укрпошти при більш швидкій, іноді вражаюче швидкій доставці Нової Пошти із сьогодні на завтра по країні. Бо кому треба доставка Укрпоштою звичайних товарів у межах області чи по Україні протягом 3-5 днів особливо там, де вже є Нова Пошта?
Всюдиносапхайчик
 
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