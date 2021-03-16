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Українцям видаватимуть офіційні
електронні адреси разом...

Українцям видаватимуть офіційні електронні адреси разом...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 12:03

Re: Українцям видаватимуть офіційні електронні адреси разом.

  alt402 написав:Дик є ж вже офіційна пошта: інн@mail.gov.ua
І хто нею користується?


овва,
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а як нею користуватись?
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Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 13:43

  chipmunk написав:коли пошта стає раритетом і переходять на вайбери та інше, держава вирішила усіх опоштарити :)

Чего это в ней раритетного? Применяется себе там, где удобна именно почта. Единственная хоть как-то конкурирующая альтернатива - это Lotus Notes, но я бы не сказал, что на него особо массово переходят.

  _hunter написав:Она и будет. Просто
Українцям видаватимуть офіційні електронні адреси разом з паспортами

Интересно, а пароль к ящику при этом выдадут? А то по-приколу попробовал сейчас зарегаться на этом mail.gov.ua через ЭЦП физика (проверена сайтом налоговой). Сказало:Зображення
moveton
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Нормальная тема при условии решения вопроса о подтверждении доставки адресату
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Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 13:46

Re: Українцям видаватимуть офіційні електронні адреси разом.

moveton написав:
  chipmunk написав:коли пошта стає раритетом і переходять на вайбери та інше, держава вирішила усіх опоштарити :)

Чего это в ней раритетного? Применяется себе там, где удобна именно почта. Единственная хоть как-то конкурирующая альтернатива - это Lotus Notes, но я бы не сказал, что на него особо массово переходят.

  _hunter написав:Она и будет. Просто
Українцям видаватимуть офіційні електронні адреси разом з паспортами

Интересно, а пароль к ящику при этом выдадут? А то по-приколу попробовал сейчас зарегаться на этом mail.gov.ua через ЭЦП физика (проверена сайтом налоговой). Сказало:Зображення


А про пароль не говорили, сказано только про почтовый адрес :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 14:47

Це має логіку
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Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 15:47

  greenozon написав:
  alt402 написав:Дик є ж вже офіційна пошта: інн@mail.gov.ua
І хто нею користується?


овва,
вперше чую!

а як нею користуватись?

Зайти на mail.gov.ua и зарегистрироваться.
Я регистрировался в 2016, так что не в курсе, как там эта процедура сейчас делается.
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Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 15:55

  alt402 написав:Зайти на mail.gov.ua и зарегистрироваться.
Я регистрировался в 2016, так что не в курсе, как там эта процедура сейчас делается.

Как обычно в Украине она там делается. Что происходит при попытке зарегатся через ЭЦП, я выше показал. Через ИНН, наверное, работает, но человек при этом никак не верифицируется, поэтому можно себе захватить адреса хоть всех людей, которые ещё не зарегались.
moveton
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Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 16:50

Re: Українцям видаватимуть офіційні електронні адреси разом.

Зе идиоты на марше.
Особенно умиляет любое письмецо отправленное на этот ящик является законно врученным, в том числе и всякого рода уведомления и повестки.
В количестве спама которое там будет жить и валить по десятку тысяч в день, это полная подстава граждан, даже если закрыть глаза на то что этот дерьмоящик надо как-то регулярно проверять, и 73+% граждан даже не в курсе шо оно такое и как вообще этим пользоваться.
Зеб%%лы готовятся к белингкету, любые методы хороши...
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