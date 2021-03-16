овва,
вперше чую!
а як нею користуватись?
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Додано: Сер 17 лис, 2021 12:03
Re: Українцям видаватимуть офіційні електронні адреси разом.
Додано: Сер 17 лис, 2021 13:43
Чего это в ней раритетного? Применяется себе там, где удобна именно почта. Единственная хоть как-то конкурирующая альтернатива - это Lotus Notes, но я бы не сказал, что на него особо массово переходят.
Интересно, а пароль к ящику при этом выдадут? А то по-приколу попробовал сейчас зарегаться на этом mail.gov.ua через ЭЦП физика (проверена сайтом налоговой). Сказало:
Додано: Сер 17 лис, 2021 13:46
Нормальная тема при условии решения вопроса о подтверждении доставки адресату
Додано: Сер 17 лис, 2021 13:46
Re: Українцям видаватимуть офіційні електронні адреси разом.
А про пароль не говорили, сказано только про почтовый адрес
Додано: Сер 17 лис, 2021 15:47
Додано: Сер 17 лис, 2021 15:55
Как обычно в Украине она там делается. Что происходит при попытке зарегатся через ЭЦП, я выше показал. Через ИНН, наверное, работает, но человек при этом никак не верифицируется, поэтому можно себе захватить адреса хоть всех людей, которые ещё не зарегались.
Додано: Сер 17 лис, 2021 16:50
Re: Українцям видаватимуть офіційні електронні адреси разом.
Зе идиоты на марше.
Особенно умиляет любое письмецо отправленное на этот ящик является законно врученным, в том числе и всякого рода уведомления и повестки.
В количестве спама которое там будет жить и валить по десятку тысяч в день, это полная подстава граждан, даже если закрыть глаза на то что этот дерьмоящик надо как-то регулярно проверять, и 73+% граждан даже не в курсе шо оно такое и как вообще этим пользоваться.
Зеб%%лы готовятся к белингкету, любые методы хороши...
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