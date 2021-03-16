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chipmunk написав:коли пошта стає раритетом і переходять на вайбери та інше, держава вирішила усіх опоштарити
Чего это в ней раритетного? Применяется себе там, где удобна именно почта. Единственная хоть как-то конкурирующая альтернатива - это Lotus Notes, но я бы не сказал, что на него особо массово переходят.
_hunter написав:Она и будет. Просто
Українцям видаватимуть офіційні електронні адреси разом з паспортами
Интересно, а пароль к ящику при этом выдадут? А то по-приколу попробовал сейчас зарегаться на этом mail.gov.ua через ЭЦП физика (проверена сайтом налоговой). Сказало:
chipmunk написав:коли пошта стає раритетом і переходять на вайбери та інше, держава вирішила усіх опоштарити
Чего это в ней раритетного? Применяется себе там, где удобна именно почта. Единственная хоть как-то конкурирующая альтернатива - это Lotus Notes, но я бы не сказал, что на него особо массово переходят.
_hunter написав:Она и будет. Просто
Українцям видаватимуть офіційні електронні адреси разом з паспортами
Интересно, а пароль к ящику при этом выдадут? А то по-приколу попробовал сейчас зарегаться на этом mail.gov.ua через ЭЦП физика (проверена сайтом налоговой). Сказало:
А про пароль не говорили, сказано только про почтовый адрес
alt402 написав:Зайти на mail.gov.ua и зарегистрироваться. Я регистрировался в 2016, так что не в курсе, как там эта процедура сейчас делается.
Как обычно в Украине она там делается. Что происходит при попытке зарегатся через ЭЦП, я выше показал. Через ИНН, наверное, работает, но человек при этом никак не верифицируется, поэтому можно себе захватить адреса хоть всех людей, которые ещё не зарегались.
Зе идиоты на марше. Особенно умиляет любое письмецо отправленное на этот ящик является законно врученным, в том числе и всякого рода уведомления и повестки. В количестве спама которое там будет жить и валить по десятку тысяч в день, это полная подстава граждан, даже если закрыть глаза на то что этот дерьмоящик надо как-то регулярно проверять, и 73+% граждан даже не в курсе шо оно такое и как вообще этим пользоваться. Зеб%%лы готовятся к белингкету, любые методы хороши...