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У Києві подорожчає проїзд:
разова поїздка в метро...

У Києві подорожчає проїзд: разова поїздка в метро...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 17:29

У Києві подорожчає проїзд: разова поїздка в метро...

Пропонуємо до обговорення:
Ціни на проїзд у громадському транспорті Києва зростуть до 20 гривень.

Дивися повний текст У Києві подорожчає проїзд: разова поїздка в метро коштуватиме 20 гривень.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 17:29

А не совпало ли повышение цен с запретом невакцинированным гражданам кататься в общественном транспорте?
Он теперь пустой ездит. Прибыль, видимо, достойная гениев, которые такой ход придумали
hazanovich_alexey
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Модератори: Ірина_, Модератор

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