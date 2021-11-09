Ціни на проїзд у громадському транспорті Києва зростуть до 20 гривень.
Дивися повний текст У Києві подорожчає проїзд: разова поїздка в метро коштуватиме 20 гривень.
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Додано: Вів 16 лис, 2021 17:29
У Києві подорожчає проїзд: разова поїздка в метро...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Києві подорожчає проїзд: разова поїздка в метро коштуватиме 20 гривень.
Додано: Вів 16 лис, 2021 17:29
А не совпало ли повышение цен с запретом невакцинированным гражданам кататься в общественном транспорте?
Он теперь пустой ездит. Прибыль, видимо, достойная гениев, которые такой ход придумали
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