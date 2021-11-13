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У Києві подорожчає проїзд:
разова поїздка в метро...

У Києві подорожчає проїзд: разова поїздка в метро...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 19:28

Они там совсем рехнулись? Общественный транспорт (кроме метро) и так возит исключительно воздух и льготников - а при таких тарифах и оставшиеся платные пассажиры пересядут на маршрутки или авто. И хоть ты тыщу гривен поставь тариф - 1000*0=0!
З.Ы. Да, и эти утырки что-то там пыхтят про уменьшение заторов путем пересаживания людей на общественный транспорт?! Да кто вообще поедет на лоховозе, если на авто при таких тарифах будет просто дешевле?!
И кому теперь будут нужны эти выделенные полосы, которых намалевали по всему городу? Хотя они и так только мешали...
panzershreck1921
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 19:30

  p_a_l написав:По чем стоил проезд в метро до прихода этой банды в 14-м? по 2 грн?
Это наверно потому что Путин нападет.


А что, ещё не напал? Я помню ноябрь 2013, когда, как нам говорили, в Борисполе российский десант высадился... Потом перестали об этом говорить. Интересно, где они уже 8 уже лет ходят... Наверное, заблудились, одичали...
asdasd
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 19:31

Investor_K Насчет "Зеленский - хороший" - это конечно очень спорно, но у боксера походу остатки мозга окончательно атрофировались...
panzershreck1921
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 19:34

p_a_l Доходы у тебя тоже остались на уровне 14-го года?
Есди да - рекомендую попробовать поработать, помогает!
panzershreck1921
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  #<12
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