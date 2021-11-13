У Києві подорожчає проїзд: разова поїздка в метро...
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bugaychuk1979 написав:.... погані як ви бачите прохід в метро в день два рази 40 грн на 22 дні = 880 грн якщо мінімальна зп 6000 грн комуналка 2500 грн і на про життя 3000 грн ???????? ЯК
Ничего страшного поднимут работодатели на 800 грн зарплаты, а кому не поднимут найдут работу возле дома. Это вы ещё пересадки не посчитали, в Киеве метро не везде есть, к нему ещё едут троллейбусом / трамваем с трои / борщаговки и других мест. Даже с окраин оболони едут к метро на другом транспорте.
можна простіше - проїзні квитки, на з.п. тре ще податки, а проїзні і нема податків, і можна списати в затрати/собівартість
panzershreck1921 написав:Они там совсем рехнулись? Общественный транспорт (кроме метро) и так возит исключительно воздух и льготников - а при таких тарифах и оставшиеся платные пассажиры пересядут на маршрутки или авто. И хоть ты тыщу гривен поставь тариф - 1000*0=0! З.Ы. Да, и эти утырки что-то там пыхтят про уменьшение заторов путем пересаживания людей на общественный транспорт?! Да кто вообще поедет на лоховозе, если на авто при таких тарифах будет просто дешевле?! И кому теперь будут нужны эти выделенные полосы, которых намалевали по всему городу? Хотя они и так только мешали...
panzershreck1921 написав:Они там совсем рехнулись? Общественный транспорт (кроме метро) и так возит исключительно воздух и льготников - а при таких тарифах и оставшиеся платные пассажиры пересядут на маршрутки или авто. И хоть ты тыщу гривен поставь тариф - 1000*0=0! З.Ы. Да, и эти утырки что-то там пыхтят про уменьшение заторов путем пересаживания людей на общественный транспорт?! Да кто вообще поедет на лоховозе, если на авто при таких тарифах будет просто дешевле?! И кому теперь будут нужны эти выделенные полосы, которых намалевали по всему городу? Хотя они и так только мешали...
даёшь бензин по 100 грн) ... и метрополитен и трамвай станет опять удобным)
bugaychuk1979 написав:.... погані як ви бачите прохід в метро в день два рази 40 грн на 22 дні = 880 грн якщо мінімальна зп 6000 грн комуналка 2500 грн і на про життя 3000 грн ???????? ЯК
Ничего страшного поднимут работодатели на 800 грн зарплаты, а кому не поднимут найдут работу возле дома. Это вы ещё пересадки не посчитали, в Киеве метро не везде есть, к нему ещё едут троллейбусом / трамваем с трои / борщаговки и других мест. Даже с окраин оболони едут к метро на другом транспорте.
bugaychuk1979 написав:.... погані як ви бачите прохід в метро в день два рази 40 грн на 22 дні = 880 грн якщо мінімальна зп 6000 грн комуналка 2500 грн і на про життя 3000 грн ???????? ЯК
Пфффффф 4х литровый Прадо жрёт по пробкам 15-17 литров бензина. Вам надо с коттеджного городка на правом берегу добраться на левый берег Киева, 90 километров в обе стороны - 450 гривен в день, так что 880 гривен в месяц на проезд - копейки.