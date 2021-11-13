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У Києві подорожчає проїзд: разова поїздка в метро...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 17 лис, 2021 07:51
vitaliian написав:
Ваш стоматолог тоже лечит по удаленке?
у стоматолога (что хирурга, а тем более - ортодонта) расценки такие, что даже сотня гривен на проезд (несколькими видами транспорта, в оба конца) - на сумму счета особо не влияют! : )
А по поводу личного транспорта - ну ну, пишут, небось те, кто два раза в день в час пик НЕ ездит по мостам с выделенками под общественный транспорт (даже они - ЗАБИТЫ!)...
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Додано: Сер 17 лис, 2021 07:55
BIGor
Исключительно опыт и то что вижу вокруг себя. Причём, хочу подчеркнуть, что речь идёт о полном доходе, а не только о белом. А то показывают ЗП в 15К, а ещё 30+ не показывают.
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Amid
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Додано: Сер 17 лис, 2021 08:03
Amid написав:BIGor
Исключительно опыт и то что вижу вокруг себя. Причём, хочу подчеркнуть, что речь идёт о полном доходе, а не только о белом. А то показывают ЗП в 15К, а ещё 30+ не показывают.
1,6 куе средняя зарплата в Киеве?
Тогда чего миллионы наших граждан поехали батрачить по 12 часов 6 дней в неделю в Польшу на 1 куе? А не поехали в Киев? Я сам уехал из Киева - тут наверное очень классные заработки.
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BIGor
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