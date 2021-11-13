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У Києві подорожчає проїзд:
разова поїздка в метро...

У Києві подорожчає проїзд: разова поїздка в метро...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 07:51

  vitaliian написав:Ваш стоматолог тоже лечит по удаленке?


у стоматолога (что хирурга, а тем более - ортодонта) расценки такие, что даже сотня гривен на проезд (несколькими видами транспорта, в оба конца) - на сумму счета особо не влияют! : )

А по поводу личного транспорта - ну ну, пишут, небось те, кто два раза в день в час пик НЕ ездит по мостам с выделенками под общественный транспорт (даже они - ЗАБИТЫ!)...
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Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 07:55

BIGor
Исключительно опыт и то что вижу вокруг себя. Причём, хочу подчеркнуть, что речь идёт о полном доходе, а не только о белом. А то показывают ЗП в 15К, а ещё 30+ не показывают.
Amid
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 08:03

  Amid написав:BIGor
Исключительно опыт и то что вижу вокруг себя. Причём, хочу подчеркнуть, что речь идёт о полном доходе, а не только о белом. А то показывают ЗП в 15К, а ещё 30+ не показывают.

1,6 куе средняя зарплата в Киеве? :mrgreen: Тогда чего миллионы наших граждан поехали батрачить по 12 часов 6 дней в неделю в Польшу на 1 куе? А не поехали в Киев? Я сам уехал из Киева - тут наверное очень классные заработки.
BIGor
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