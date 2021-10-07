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У Києві подорожчає проїзд:
разова поїздка в метро...

У Києві подорожчає проїзд: разова поїздка в метро...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 12:56

  apyvovar написав:Повністю підтримую підвищення. Можливо, хоч так зʼявиться шанс на пристойний громадський транспорт. 8 грн - це просто смішно.


Шанс появится. Только не на общественный, а на пристойный личный. И не у вас, а у руководителей Киевпастранса. Да и не только на транспорт.
alter
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 13:14

Re: У Києві подорожчає проїзд: разова поїздка в метро...

  Faceless написав:По Скайпу будет говорить, что делать

Прицепились к этим стоматологами. В Киеве большинство рабочих мест - офисная работа.
BIGor
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Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 13:25

Re: У Києві подорожчає проїзд: разова поїздка в метро...

BIGor написав:
  Faceless написав:По Скайпу будет говорить, что делать

Прицепились к этим стоматологами. В Киеве большинство рабочих мест - офисная работа.
Пробки, даже выросшие за время карантина, констатируют факт, что огромное количество людей продолжают ездить в офисы.
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 13:50

  BIGor написав:
  Faceless написав:По Скайпу будет говорить, что делать

Прицепились к этим стоматологами. В Киеве большинство рабочих мест - офисная работа.


И что? Эти люди не ходят в магазины, рестораны, кафе, бары, ТРЦ, больницы и т.д., а только дома сидят? :roll: Не поняла вашу логику :?
Повышение стоимости проезда однозначно приведет к сокращению поездок в общественном транспорте - народ сто раз задумается, прежде чем куда-то ехать и "оптимизирует" свои поездки на работу.
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