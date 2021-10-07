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У Києві подорожчає проїзд: разова поїздка в метро...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 17 лис, 2021 12:56
apyvovar написав:
Повністю підтримую підвищення. Можливо, хоч так зʼявиться шанс на пристойний громадський транспорт. 8 грн - це просто смішно.
Шанс появится. Только не на общественный, а на пристойный личный. И не у вас, а у руководителей Киевпастранса. Да и не только на транспорт.
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Додано: Сер 17 лис, 2021 13:14
Faceless написав:
По Скайпу будет говорить, что делать
Прицепились к этим стоматологами. В Киеве большинство рабочих мест - офисная работа.
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BIGor
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Додано: Сер 17 лис, 2021 13:25
BIGor написав: Faceless написав:
По Скайпу будет говорить, что делать
Прицепились к этим стоматологами. В Киеве большинство рабочих мест - офисная работа.
Пробки, даже выросшие за время карантина, констатируют факт, что огромное количество людей продолжают ездить в офисы.
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Додано: Сер 17 лис, 2021 13:50
BIGor написав: Faceless написав:
По Скайпу будет говорить, что делать
Прицепились к этим стоматологами. В Киеве большинство рабочих мест - офисная работа.
И что? Эти люди не ходят в магазины, рестораны, кафе, бары, ТРЦ, больницы и т.д., а только дома сидят?
Не поняла вашу логику
Повышение стоимости проезда однозначно приведет к сокращению поездок в общественном транспорте - народ сто раз задумается, прежде чем куда-то ехать и "оптимизирует" свои поездки на работу.
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