У Києві подорожчає проїзд: разова поїздка в метро...

Под стенами Киевской городской государственной администрации стартовал масштабный митинг жителей Киева, недовольных повышением тарифов на проезд в транспорте до 20 грн. за одну поездку, а также представителей частных транспортных предприятий столицы и метрополитена. Участники акции заявляют, что вышли протестовать против "обворовывания" киевлян мэром Виталием Кличко, российским олигархом под санкциями Павлом Фуксом, а также украинским олигархом, чьи компании также находятся под санкциями, Виталием Хомутынником.Киевляне вышли с требованиями отменить повышение тарифов. Сотрудники транспортных компаний, в свою очередь, не хотят становиться инструментом "обворовывания" жителей столицы через незаконное повышение тарифов на проезд в муниципальном транспорте, которое вынуждает повысить цены и владельцев маршрутных такси."Частные перевозчики вышли протестовать против инициативы Кличко повысить стоимость проезда. Их вынуждают это сделать коррупционеры в столичной власти, которые хотят получать с автобусов огромные откаты. С несогласными разрывают договора. Перевозчикам нет резона завышать цену, они не хотят участвовать в коррупционных схемах - просто хотят работать. Им не дают - они выходят на протест", - заявил один из представителей транспортных компаний.Также среди протестующих есть десятки представителей метрополитена. Они считают несправедливым перечисление денег КП "Киевский метрополитен" приближенному к Кличко олигарху из РФ Фуксу (в частности, как известно из расследования Украинской правды, Кличко посещал день рождения Фукса, организованное в стиле Венецианского карнавала, вместе с Хомутынником)."При этом у мэра хватает наглости заявлять, что Фукса он почти не знает. Вот только как тогда объяснить то, что город только в этом году - в феврале и октябре-ноябре - перечислил его фирме более сотни миллионов в счет фиктивного долга за вагоны? Именно ради этого дерибана Кличко и повышает цены на проезд. О чем известно в метрополитене - и его простые сотрудники мириться с таким положением дел не намерены!" - заявил один из представителей метрополитена.Участники акции призывают всех киевлян присоединяться к протесту транспортников и отстаивать свои права.Как сообщают участники акции, Виталий Кличко дал команду Муниципальной варте жестко разгонять митинг против повышения проезда под КГГА. Также приезд нескольких сотен "титушек" якобы проспонсировал Павел Фукс. Первые потасовки уже зафиксированы, сообщают очевидцы событий. Участники митинга добавляют, что если муниципальная варта и титушки будут переходить в активное наступление, то возможно возведение баррикад и захват здания КГГА.