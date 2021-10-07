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У Києві подорожчає проїзд:
разова поїздка в метро...

У Києві подорожчає проїзд: разова поїздка в метро...
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Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 12:56

  apyvovar написав:Повністю підтримую підвищення. Можливо, хоч так зʼявиться шанс на пристойний громадський транспорт. 8 грн - це просто смішно.


Шанс появится. Только не на общественный, а на пристойный личный. И не у вас, а у руководителей Киевпастранса. Да и не только на транспорт.
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Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 13:14

Re: У Києві подорожчає проїзд: разова поїздка в метро...

  Faceless написав:По Скайпу будет говорить, что делать

Прицепились к этим стоматологами. В Киеве большинство рабочих мест - офисная работа.
BIGor
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Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 13:25

Re: У Києві подорожчає проїзд: разова поїздка в метро...

BIGor написав:
  Faceless написав:По Скайпу будет говорить, что делать

Прицепились к этим стоматологами. В Киеве большинство рабочих мест - офисная работа.
Пробки, даже выросшие за время карантина, констатируют факт, что огромное количество людей продолжают ездить в офисы.
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 13:50

  BIGor написав:
  Faceless написав:По Скайпу будет говорить, что делать

Прицепились к этим стоматологами. В Киеве большинство рабочих мест - офисная работа.


И что? Эти люди не ходят в магазины, рестораны, кафе, бары, ТРЦ, больницы и т.д., а только дома сидят? :roll: Не поняла вашу логику :?
Повышение стоимости проезда однозначно приведет к сокращению поездок в общественном транспорте - народ сто раз задумается, прежде чем куда-то ехать и "оптимизирует" свои поездки на работу.
fler
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Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 16:25

Re: У Києві подорожчає проїзд: разова поїздка в метро...

  fler написав:Эти люди не ходят в магазины, рестораны, кафе, бары, ТРЦ, больницы и т.д.

Чего же тогда ноете что проезд на метро подорожал до 20 грн?
BIGor
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Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 19:42

  apyvovar написав:Повністю підтримую підвищення.

Как говорится, что немцу в протест, - то в кайф украинцу 8)

Пусть убирает все эти проездные, оставив одноразовую стоимость поездки, как в более эффективных не дотационных маршрутках.
Аlександр
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 12:35

Re: У Києві подорожчає проїзд: разова поїздка в метро...

Аlександр написав:
  apyvovar написав:Повністю підтримую підвищення.

Как говорится, что немцу в протест, - то в кайф украинцу 8)

Пусть убирает все эти проездные, оставив одноразовую стоимость поездки, как в более эффективных не дотационных маршрутках.
Там вопрос не в проездных, а в огромной массе льготников. Маршрутки от этого почти отмазались, типа "ограниченное количество льготных мест", а метро не может. Где-то читал, что под половину пассажиров льготники.
Льготы эти копились ещё со времен совка, и отменить их не могут.
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 12:50

  Faceless написав:
Аlександр написав:
  apyvovar написав:Повністю підтримую підвищення.

Как говорится, что немцу в протест, - то в кайф украинцу 8)

Пусть убирает все эти проездные, оставив одноразовую стоимость поездки, как в более эффективных не дотационных маршрутках.
Там вопрос не в проездных, а в огромной массе льготников. Маршрутки от этого почти отмазались, типа "ограниченное количество льготных мест", а метро не может. Где-то читал, что под половину пассажиров льготники.
Льготы эти копились ещё со времен совка, и отменить их не могут.

Так отменять и не нужно -- там с лета законопроект "о монетизации" ждет принятия -- если примут: год перетерпеть, а с 23-го только судьи да депутаты "на шарик" кататься будут :)
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 20:01

  Faceless написав:
Аlександр написав:
  apyvovar написав:Повністю підтримую підвищення.

Как говорится, что немцу в протест, - то в кайф украинцу 8)

Пусть убирает все эти проездные, оставив одноразовую стоимость поездки, как в более эффективных не дотационных маршрутках.

Там вопрос не в проездных, а в огромной массе льготников. Маршрутки от этого почти отмазались, типа "ограниченное количество льготных мест", а метро не может. Где-то читал, что под половину пассажиров льготники.
Льготы эти копились ещё со времен совка, и отменить их не могут.

Не только не могут отменить, но за 8 лет еще новых майданринов наплодили.
А вообще-то проезд льготников должно оплачивать государство. Если нет, то пускай делает взаимозачет. Например, муниципальные долги Киева переходят в разряд государственных.

На проездных тоже гривна теряется. Зачем пилить-городить Smart-огород с кучей разных проездных, если можно сделать фиксированную стоимость поездки (8 грн), но с возможностью оплаты банковской картой. А вот всякие разные бонусы, плюшки, кешбэки за оплату проезда будут исходить от банков и платежных систем. Даже самый обычный 3% кешбэк эквивалентен проездному на 10 - 19 поездок.

Ксати, Педалик сегодня все же немного отхомутал:
Несколько сотен киевлян вышли на акцию протеста под КГГА, начинаются потасовки, – очевидцы

Под стенами Киевской городской государственной администрации стартовал масштабный митинг жителей Киева, недовольных повышением тарифов на проезд в транспорте до 20 грн. за одну поездку, а также представителей частных транспортных предприятий столицы и метрополитена. Участники акции заявляют, что вышли протестовать против "обворовывания" киевлян мэром Виталием Кличко, российским олигархом под санкциями Павлом Фуксом, а также украинским олигархом, чьи компании также находятся под санкциями, Виталием Хомутынником.

Киевляне вышли с требованиями отменить повышение тарифов. Сотрудники транспортных компаний, в свою очередь, не хотят становиться инструментом "обворовывания" жителей столицы через незаконное повышение тарифов на проезд в муниципальном транспорте, которое вынуждает повысить цены и владельцев маршрутных такси.

"Частные перевозчики вышли протестовать против инициативы Кличко повысить стоимость проезда. Их вынуждают это сделать коррупционеры в столичной власти, которые хотят получать с автобусов огромные откаты. С несогласными разрывают договора. Перевозчикам нет резона завышать цену, они не хотят участвовать в коррупционных схемах - просто хотят работать. Им не дают - они выходят на протест", - заявил один из представителей транспортных компаний.

Также среди протестующих есть десятки представителей метрополитена. Они считают несправедливым перечисление денег КП "Киевский метрополитен" приближенному к Кличко олигарху из РФ Фуксу (в частности, как известно из расследования Украинской правды, Кличко посещал день рождения Фукса, организованное в стиле Венецианского карнавала, вместе с Хомутынником).

"При этом у мэра хватает наглости заявлять, что Фукса он почти не знает. Вот только как тогда объяснить то, что город только в этом году - в феврале и октябре-ноябре - перечислил его фирме более сотни миллионов в счет фиктивного долга за вагоны? Именно ради этого дерибана Кличко и повышает цены на проезд. О чем известно в метрополитене - и его простые сотрудники мириться с таким положением дел не намерены!" - заявил один из представителей метрополитена.

Участники акции призывают всех киевлян присоединяться к протесту транспортников и отстаивать свои права.

Как сообщают участники акции, Виталий Кличко дал команду Муниципальной варте жестко разгонять митинг против повышения проезда под КГГА. Также приезд нескольких сотен "титушек" якобы проспонсировал Павел Фукс. Первые потасовки уже зафиксированы, сообщают очевидцы событий. Участники митинга добавляют, что если муниципальная варта и титушки будут переходить в активное наступление, то возможно возведение баррикад и захват здания КГГА.
Аlександр
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 20:17

Re: У Києві подорожчає проїзд: разова поїздка в метро...

Нічого, у столиці 20 не прийняли, ухвалять на Західній Україні. 10 у містах вже є. Там нарід любить тягнути.
Прораб
 
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