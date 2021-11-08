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Шмигаль розповів, коли в
Україну прибудуть кораблі з...

Шмигаль розповів, коли в Україну прибудуть кораблі з...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 09:02

Шмигаль розповів, коли в Україну прибудуть кораблі з...

Пропонуємо до обговорення:
Уряд очікує, що сім кораблів з вугіллям прибудуть в Україну наприкінці листопада або на початку грудня.

Дивися повний текст Шмигаль розповів, коли в Україну прибудуть кораблі з вугіллям.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 09:02

Сначала газ европейский, теперь уголь американский, интересно по чем свет нам теперь впарят и видать транспортировка света намечается...
tigr-uu
 
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